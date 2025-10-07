Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro

Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Ahora, Sabrina Rojas volvió a expresar su enojo tras haber sido tildada de "tener un moño en la cabeza" por un portal que señaló como coqueteo su interacción con dos compañeros más jóvenes en los Martín Fierro.
Con un fuerte descargo en las redes en el que pidió "menos machirulismo", la actriz y conductora retomó el tema en su programa por América TV, donde reflexionó sobre la desigualdad con la que se juzga a mujeres y hombres.
"Si una mujer hablara como Federico Bal, estarían diciendo ‘qué regalada y atorranta’. Lo mismo con la diferencia de edad: si lo hago yo, soy la cuarentona que sale con el colágeno, cuando es al revés, nadie dice que la chica es el colágeno del señor grande", sostuvo, visiblemente molesta.
Asimismo, Rojas aprovechó para lanzar un filoso comentario hacia su ex marido, Luciano Castro. "Mi ex se puso de novio con una chica 20 años menor y nadie reparó en eso. Si yo me hubiese puesto con alguien 20 años menor, hoy me pasaría lo que le pasó a Viviana Saccone", disparó.
También se refirió al episodio que originó las críticas: "En esa nota, en el Martín Fierro, dos muchachos jóvenes y divinos, que son compañeros de trabajo, me tiran los perros y yo, muy lejos de engancharme, les puse los puntos diciendo ‘chiquitos, no están a la altura’. Si me hubiese gustado uno de ellos o los dos juntos, ¿cuál sería el problema?", ironizó. "Mala leche y mala interpretación", cerró Sabrina muy enojada.
