Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección

El grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la Selección argentina, sin dudas, uno de los más herméticos, despierta una gran intriga entre los seguidores de la Scaloneta.

Pero, ahora, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, contó cómo se maneja este chat y dejó la sensación de que las supuestas internas que han trascendido no son más que rumores.

Así, la mencionada modelo explicó que en el grupo suelen conversar temas vinculados a la logística de los partidos de la Selección y que, por eso, por ahora, no está muy activo: “Todavía no se habla, pero más adelante sí, y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial, sí”. Incluso detalló: “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”.

Luego, aclaró que todas las parejas forman parte de ese chat. “Sacar nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica; nadie echa a nadie”, remarcó Valentina.

Por otra parte, cuando le consultaron con cuál de las mujeres se lleva mejor, Valentina respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.

Por último, ante la pregunta de si Tini Stoessel ya era miembro del grupo de WhatsApp, la modelo señaló: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar, capaz cuando se case”, tiró con cierta picardía.

Pero, sobre el final Valentina aclaró: “No, no hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”.