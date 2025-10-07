Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos |La pareja de Enzo Fernández contó todo ¿Hay internas? ¿Está Tini Stoessel?

Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección

Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección
7 de Octubre de 2025 | 11:47

Escuchar esta nota

El grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la Selección argentina, sin dudas, uno de los más herméticos, despierta una gran intriga entre los seguidores de la Scaloneta.

Pero, ahora, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, contó cómo se maneja este chat y dejó la sensación de que las supuestas internas que han trascendido no son más que rumores.

Así, la mencionada modelo explicó que en el grupo suelen conversar temas vinculados a la logística de los partidos de la Selección y que, por eso, por ahora, no está muy activo: “Todavía no se habla, pero más adelante sí, y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial, sí”. Incluso detalló: “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”.

Luego, aclaró que todas las parejas forman parte de ese chat. “Sacar nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica; nadie echa a nadie”, remarcó Valentina.

Por otra parte, cuando le consultaron con cuál de las mujeres se lleva mejor, Valentina respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.

Por último, ante la pregunta de si Tini Stoessel ya era miembro del grupo de WhatsApp, la modelo señaló: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar, capaz cuando se case”, tiró con cierta picardía. 

LE PUEDE INTERESAR

Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro

LE PUEDE INTERESAR

Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años 

Pero, sobre el final Valentina aclaró: “No, no hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación
Últimas noticias de Espectáculos

Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro

Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años 

Hermoso gesto de Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: "Su mano se nota"

“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
Información General
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
La Ciudad
Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona
El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario
Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Policiales
Juicio a la Toretto de La Plata: qué se define en la audiencia prevista para el próximo lunes
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
Deportes
Tras la polémica de la que habla el país, Chiqui Tapia desde Miami se reunió con Beligoy
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla