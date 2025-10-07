El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario

El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para celebrar a lo grande su 89º aniversario, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre desde las 21 horas en su sede social y deportiva de 66 entre 156 y 157.

Para el gran festejo de espera una noche ¡con todo!: habrá cena-show, música en vivo, barra de tragos y sorteos.

Con el lema "Negra es mi alma, verde mi corazón", desde la institución invitaron a la comunidad hornense a pasar una noche amena y alegre en la fiesta por el nuevo cumpleaños. Las entradas ya están a la venta, se informó.

El club tiene un valor social impresionante para la comunidad de Los Hornos. Se desarrolla allí fútbol infantil, básquet, patín, hockey, taekwondo, gimnasia artística, el gimnasio, baile, destreza, rehabilitación física, yoga, canto y el centro de la Tercera Edad Raíces, entre otros.

La génesis de Capital Chica se remonta al año 1936, cuando un grupo de jóvenes fue detrás de cumplir el sueño de tener una institución donde jugar al fútbol y ser reconocidos.

En el Viejo Almacén de calle 66 y 173 se creó la primera sede y de unos escritos que alojaban sus paredes surgió el nombre “Capital Chica”.

Durante estos años pasó de estar en distintos comercios, casas particulares, hasta que en 1948 llegaron a 66 entre 156 y 157 con tres terrenos para seguir con el proyecto. En la actualidad tienen 20 terrenos de la manzana y cada vez más actividades.

Hace trece años pudieron inaugurar el jardín de infantes y guardería, construido en cien días: “En las actas de 1966 de la comisión directiva ya se pensaba en este proyecto”. En 2019 presentaron la escuela primaria con primer ciclo, este año dieron inicio al Quinto Grado y el año que viene tendrán la dicha de completar con Sexto Grado.

Con un "grupo de profesores geniales", la idea de Capital Chica es que cada rincón del club “tenga un niño o niña disfrutando, jugando”.

Walter Franceschini, presidente de la tradicional entidad, si tiene que definir en pocas palabras qué significa para él estas paredes, no puede evitar emocionarse: "Para mí, es mi vida. El hecho de venir desde chico y hoy sentir el acompañamiento de la gente, de los chicos, de la comisión directiva, los profes, es muy importante".