Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

Vómito, diarrea y malestar son algunos de los síntomas que presentaron en las últimas semanas vecinos de la cuadra de 135 entre 60 y 61 de la localidad de Los Hornos, que le apuntaron por los inconvenientes de salud al agua de red de la empresa ASBA.

Uno de los usuarios damnificados es Santiago. "En los últimos 15 días estuvimos descompuestos varias veces con mi señora", expresó. Y agregó que "tuvimos vómito, diarrea y varios días en cama". "Además no nos quedó otra que hacer dieta para poder recuperarnos", afirmó.

Por los problemas de salud le apuntaron al servicio de red de Aguas Bonaerenses.

"Un vecino comenzó en el grupo de WhatsApp comentando estos problemas de salud y nos dimos cuenta que era algo que les estaba pasando a todos en la cuadra. Enseguida comenzaron a hablar los demás vecinos. Estamos todos iguales", relató respecto de la situación en el ese sector de Los Hornos.

"Estamos pensando en ir a un gastroenterólogo. Algunos ya fueron y a todos les diagnosticaron ‘intoxicación’. Varios presentaron vómitos y diarrea como nos sucedió a nosotros", dijo.

A raíz de la situación manifestó que "no nos queda otra que comprar agua mineral y gastar dinero extra".

"A simple vista no se observa nada particular en el agua, pero si en la cuadra estamos todos mal es muy probable que el líquido sea el denominador común. No hay nada perjudicial a la vista”, enfatizó.

El damnificado destacó que “en el día de hoy vino gente de ABSA a tomar muestras para realizar los estudios y nos dieron algunas muestras a nosotros para que analicemos por nuestra parte".

"Esperemos que encuentren el motivo de lo que está pasando", expresó.

A decir de otro usuario, Pablo, no se descarta que el problema de la intoxicación se extienda en el barrio. "Con mi pareja tuvimos vómitos y diarrea y por lo que vimos medio barrio está igual", lamentó. "Nos agarró una descompostura impresionante", consignó, al tiempo que pidió que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.