Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se se hicieron públicos
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"
Hermoso gesto de Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: "Su mano se nota"
Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años
YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona
Una familia de La Plata fue blanco de un ataque de madrugada
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario
Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora
Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Gremios docentes llevarán a cabo mañana una protesta “ante el ajuste”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vómito, diarrea y malestar son algunos de los síntomas que presentaron en las últimas semanas vecinos de la cuadra de 135 entre 60 y 61 de la localidad de Los Hornos, que le apuntaron por los inconvenientes de salud al agua de red de la empresa ASBA.
Uno de los usuarios damnificados es Santiago. "En los últimos 15 días estuvimos descompuestos varias veces con mi señora", expresó. Y agregó que "tuvimos vómito, diarrea y varios días en cama". "Además no nos quedó otra que hacer dieta para poder recuperarnos", afirmó.
Por los problemas de salud le apuntaron al servicio de red de Aguas Bonaerenses.
"Un vecino comenzó en el grupo de WhatsApp comentando estos problemas de salud y nos dimos cuenta que era algo que les estaba pasando a todos en la cuadra. Enseguida comenzaron a hablar los demás vecinos. Estamos todos iguales", relató respecto de la situación en el ese sector de Los Hornos.
"Estamos pensando en ir a un gastroenterólogo. Algunos ya fueron y a todos les diagnosticaron ‘intoxicación’. Varios presentaron vómitos y diarrea como nos sucedió a nosotros", dijo.
A raíz de la situación manifestó que "no nos queda otra que comprar agua mineral y gastar dinero extra".
"A simple vista no se observa nada particular en el agua, pero si en la cuadra estamos todos mal es muy probable que el líquido sea el denominador común. No hay nada perjudicial a la vista”, enfatizó.
El damnificado destacó que “en el día de hoy vino gente de ABSA a tomar muestras para realizar los estudios y nos dieron algunas muestras a nosotros para que analicemos por nuestra parte".
"Esperemos que encuentren el motivo de lo que está pasando", expresó.
A decir de otro usuario, Pablo, no se descarta que el problema de la intoxicación se extienda en el barrio. "Con mi pareja tuvimos vómitos y diarrea y por lo que vimos medio barrio está igual", lamentó. "Nos agarró una descompostura impresionante", consignó, al tiempo que pidió que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí