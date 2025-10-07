Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia activó descuentos en dos mayoristas de La Plata este martes 7 de octubre del 2025: tope, reintegro y más

Lo que tenés que saber para ahorrar con la app del Bapro. También hoy se pueden aprovechar los beneficios en librerías, ferias, universidades y otros comercios

Cuenta DNI del Banco Provincia activó descuentos en dos mayoristas de La Plata este martes 7 de octubre del 2025: tope, reintegro y más

Cuenta DNI ofrece gran variedad de beneficios en octubre 2025

7 de Octubre de 2025 | 08:11

Escuchar esta nota

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Este mes, se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El beneficio en carnicerías será el sábado 11 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI

Este martes 7 de octubre 2025 están activos varios beneficios, entre ellos en dos supermercados de La Plata. Uno de ellos es es el mayorista Nini, donde se obtiene un 15% de ahorro. La promo tiene tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales del comercio.

Mientras que en vital, pagando con Cuenta DNI, hoy se accede a un 20% de descuento. El tope de reintegro unificado es de $20.000 por persona.

Cuenta DNI: beneficios activos de este martes 7 de octubre 2025

Estos son otros descuentos disponibles hoy:

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

LE PUEDE INTERESAR

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

LE PUEDE INTERESAR

Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

VIDEO.- Entre música y baile, un Milei eufórico apuntó a los K para dejar atrás la renuncia de Espert

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación
Últimas noticias de La Ciudad

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata

Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Alquileres: en La Plata ya se registran pagos en “cuotas”
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Información General
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla