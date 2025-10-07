Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses

Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Las finales se disputarán del 3 al 18 de octubre en Mar del Plata. Más de 780 platenses formarán parte de esta instancia decisiva
Se presentó oficialmente a Milo, la nueva mascota que será la embajadora de la ciudad en los Juegos Bonaerenses 2025, un personaje que reúne en su espíritu la fuerza, el compañerismo y la pasión. Inspirado en el Smilodon, el legendario tigre diente de sable que habitó el territorio hace más de diez mil años, Milo encarna la potencia, la agilidad y la destreza del deporte platense, además de la nobleza de quien sabe que los logros más grandes se alcanzan junto a otros.
"Así como este felino prehistórico se movía en manada y cuidaba de los suyos cuando alguno resultaba herido, la mascota transmite la idea de unión, esfuerzo compartido y trabajo en equipo y ya conquista a vecinos y vecinas en las redes", aseguraron voceros de la Municipalidad de La Plata.
Su figura también guarda un vínculo especial con la historia local, ya que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata es hogar de las emblemáticas esculturas del Smilodon que custodian su entrada y forman parte de la memoria afectiva de generaciones enteras.
Antes de viajar a Mar del Plata para alentar a las delegaciones de la capital de la provincia, Milo recorrerá distintos barrios y se encontrará con chicos y chicas para conversar sobre los valores que promueven los juegos, llevando su mensaje de entusiasmo y pertenencia.
Cabe destacar que del 13 al 18 de octubre se disputará la final de los Juegos Bonaerenses en la ciudad costera. En total, serán 783 los platenses que formarán parte de esta instancia del evento deportivo y cultural, considerado uno de los más importantes de Sudamérica.
