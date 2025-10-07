Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión
7 de Octubre de 2025 | 08:09
7 de Octubre de 2025 | 08:09

Escuchar esta nota

Una oleada de reclamos se registraba desde las primeras horas de este martes al WhatsApp de EL DIA (2214779896) y a FM La Redonda 100.3 por un fuerte olor a gas en pleno centro de La Plata. Según coincidieron los vecinos, el inconveniente en principio abarcaba desde calle 8 hasta Plaza Moreno y desde 49 hasta 56. 

La situación generó alarma y tensión hasta el punto que debieron evacuar un colegio y se tuvo que presentar una cuadrilla de la empresa Camuzzi. 

"Fui a dejar a mi señora al edificio de 10 y 55, en donde trabaja y hay un olor a gas terrible, aunque se siente en toda la zona", relató un hombre que se comunicó con la FM. 

Otro oyente contó que "dejé a mi hijo en el colegio de 51 y 11, al lado de la Municipalidad, y no se podía respirar por un terrible olor a gas". "Es impresionante eh", exclamó. 

En comunicación telefónica, un oyente que vive en la zona aseguró que "este terrible olor a gas abarca a todo el centro de la Ciudad" y afirmó que "no se puede ni respirar". "Lo sentí en el tramo de 8 de 50 a 56", sostuvo. 

"Acabo de dejar a mi señora en 12 y 51, en la Torre, y es terrible el olor a gas que hay", se conocía por medio de otro relato. 

En tanto que un lector indicó que "es increíble el olor que hay". "Es imposible respirar en 11 y 51, en cercanías de los colegios San José y Garicoits". 

Tensión: operativo y evacuación 

A raíz del fuerte olor a gas en las inmediaciones de Plaza Moreno, esta mañana se ordenó la evacuación del Colegio San José, de 11 entre 51 y 53. 

Asimismo, se reportó que personal de Camuzzi trabajaba en 11 y 51, aunque todavía no se dieron detalles de las causas de la presencia de gas en el aire. 

Lo que dice Camuzzi

La empresa Camuzzi informó que "todo indicaría que no hay fuga de gas en la zona con respecto a la red de gas natural". 

"La hipótesis es que el olor a gas tiene que ver con alguna situación de gas licuado, envasado, y no con gas natural". 

"Se evalúa si esto tiene que ver con el vaciado de alguna garrafa”, señalaron en ese sentido 

“El personal continúa trabajando en la zona", se reportó. 

