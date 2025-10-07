Casi medio siglo después: el curioso dato de Gimnasia y su camiseta blanca

Gimnasia no solo se recuperó este fin de semana sino que volvió a ganar vistiendo camiseta blanca, algo que no lograba desde hacía casi medio siglo. El Lobo superó 1-0 a Sarmiento de Junín en el Eva Perón y puso fin a 47 años de sequía con la indumentaria alternativa, aunque solo la uso tres veces más, que guarda un lugar especial en la memoria de los Triperos por el buen plantel de ese entonces.

El antecedente databa del 19 de noviembre de 1978, en un día cargado de simbolismo para los platenses: el aniversario de la fundación de la ciudad. Aquella tarde, por el Torneo Nacional 1978, Gimnasia derrotó 2-1 a Independiente en 60 y 118. El equipo conducido por José Varacka comenzó el partido con su clásica camiseta albiazul, pero en el entretiempo la cambió por la blanca: algo común en aquel entonces arrancar con una y terminar con otra (por ejemplo, la Ganadora -de franja vertical-).

El cambio resultó providencial: en el complemento, Gimnasia revirtió el marcador y se quedó con el triunfo gracias a los goles de Avellino Verón y Eduardo Della Savia. Sellaron una victoria que, con el paso del tiempo, se volvió un hito, ya que sería la última con la indumentaria blanca durante décadas. Aquel día, los once que jugaron fueron Vidallé; Touriño, Pellegrini, Gutiérrez; Esquivel, Solari, Verón A., Della Savia; Cerqueiro, Nani y Fornari.

La alegría de 1978 no tuvo continuidad. Poco después, el Lobo vistió nuevamente la camiseta blanca en la visita a Vélez y cayó 1-0. La prenda volvió a aparecer fugazmente en 1983, en un empate ante Tigre -con la primera publicidad al pecho-. Desde entonces, nunca más ese diseño hasta este homenaje a Favaloro que contó con su presentación frente a Rosario Central con caída hace unos días.

En total lleva ya, entre todos los modelos blancos, 31 triunfos, 16 empates y siete caídas entre 1915 a hoy.