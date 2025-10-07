Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"

Era el capitán de uno de los barcos de la Flotilla Sumud, que fue intervenido por Israel

Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"
7 de Octubre de 2025 | 09:38

Escuchar esta nota

Carlos "Cascote" Bertola, el platense integrante de Quebracho que estuvo al frente de una flotilla que llevaba ayuda a Gaza y fue retenido, ya fue liberado hoy y mañana estará llegando a Argentina junto a Ezequiel Peressini y Celeste Fierro, los otros argentinos que estuvieron en la misma situación.

El Frente de Izquierda informó este martes: "Acabamos de recibir la noticia de que el dirigente de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y de la UIT-CI, Ezequiel Peressini, junto a Celeste Fierro y Carlos Bertola ya están en Jordania para regresar a Argentina". Luego agregó: "Los primeros lo harán en un vuelo que llegará este miércoles 8 de octubre a las 20.30 a Ezeiza".

En ese sentido recordó que "los tres habían sido secuestrados de manera ilegal por la armada israelí como parte de las y los 473 luchadores de la Flotilla Global Sumud que surcó el Mar Mediterráneo llevando ayuda humanitaria a Gaza". 

"Volver lo antes posible": el video del platense al frente de una flotilla que llevaba ayuda a Gaza y fue interceptada

Juan Carlos Giordano, el único diputado nacional que fue parte de la flotilla en nombre de Izquierda Socialista y el FIT Unidad, señaló: “La movilización mundial logró que se los libere. Es un gran triunfo contra el sionismo genocida de los miles que por tierra y por mar redoblamos nuestro grito contra el genocidio, la hambruna y por una Palestina Libre del Río al Mar. Los vamos a ir a recibir reconociéndolos como valientes luchadoras y luchadores de la más grande causa humanitaria en apoyo a Gaza”.

Por su parte, Myriam Bregman, referente de la izquierda, celebró la noticia en sus redes sociales: "Liberaron a Celeste, Ezequiel y Cascote ✊🏼✊🏼✊🏼".

Quién es Carlos “Cascote” Bértola

Como viene informando EL DIA, Bértola es un platense que capitaneaba uno de los barcos de la Flotilla Sumud, que estuvo retenido en la Franja de Gaza tras la intervención israelí. En un video difundido públicamente, afirmó que fue “secuestrado contra su voluntad” y reclamaba que se gestione su regreso inmediato al país, lo que finalmente ocurrió mañana. 

La Flotilla Sumud, una misión de ayuda humanitaria internacional, zarpó desde Barcelona con el objetivo de llegar a Gaza y romper el bloqueo israelí. Durante la travesía, los barcos fueron interceptados por buques de la armada israelí. 

El “Estrella y Manuel”, la embarcación capitaneada por Bértola, fue una de las 50 naves involucradas en la iniciativa internacional. Al momento del abordaje, la comunicación con la tripulación empezó a fallar. En el último mensaje que llegó, se observaba a los tripulantes con las manos en alto, lo que refuerza la hipótesis de que la embarcación ya estaba bajo control. 

Bertola tiene años de militancia política en la izquierda. Formó parte del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, que lideraba otro platense, Fernando Esteche. Este último, según audios, habría recibido financiamiento de referentes de la comunidad iraní. Ambos fueron figuras conocidas en las movilizaciones contra Estados Unidos y a favor de Palestina y el régimen de Teherán.

En noviembre de 2002, la Justicia condenó a Bertola a tres años y seis meses de prisión junto a Diego Quintero, por la explosión de un artefacto casero en el coche en el que viajaban y que al parecer tenía como destino un banco de la city porteña.

Hijo de desaparecidos, Bertola también habría sido funcionario en la primera gestión de Axel Kicillof. Habría llegado a la administración bonaerense de la mano de Fernanda Raverta, ministra de Desarrollo de la Comunidad en ese entonces. También fue veedor en las elecciones de Venezuela.

En un fragmento de video, Bértola dirige un mensaje directo: “Hola, soy Carlos Antonio Bértola, ‘Cascote’. Si estás viendo esto es que el ejército de ocupación israelí me ha secuestrado contra mi voluntad. Me gustaría volver lo antes posible a mi patria”. Ese mensaje se grabó con antelación como parte de una estrategia de precaución en caso de perder contacto, pero cobró relevancia cuando efectivamente dejaron de tener comunicaciones estables. Finalmente este martes llegó la noticia de que mañana retornará al país junto a sus compañeros.

 

