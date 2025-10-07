Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre

Se viene el Día de la Madre y Banco Provincia lanzó varias promos que van desde descuentos hasta la posibilidad de pagar en muchas cuotas sin interés, como para que el bolsillo no lo sienta tanto.

Además de comprar el regalo para las madres, también puede ser una oportunidad para empezar a comprar algunos regalos para las Fiestas o bien ir por ese producto que lo venís "siguiendo" y con la financiación se abre la oportunidad de aprovechar y cerrar la compra.

Las promos abarcan rubros clave como indumentaria, gastronomía, librerías, tecnología y productos para el hogar, con opciones de financiación que se adaptan a distintos perfiles de consumo.

Provincia Compras: hasta 18 cuotas sin interés:

* Del 7 al 10 de octubre, la tienda de Banco Provincia ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Descuentos y cuotas en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías:

* Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías:

* Los sábados 11 y 18 también habrá 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promo en gastronomía con Cuenta DNI:

* El sábado 18 y el domingo 19 de octubre Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. El beneficio tiene un tope de reintegro de 8.000 pesos por persona por vigencia.