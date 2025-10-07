Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital

Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes en La Plata. El hecho tuvo lugar pasadas las 8 frente a una escuela, donde una mujer y su hijo de 7 años fueron atropellados por una moto en la esquina de Diagonal 74 y 57.

La ambulancia del Same llegó de inmediato y debido al fuerte impacto las víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales con heridas de diversa consideración.

Según informaron fuentes policiales del Comando de Patrullas La Plata, el siniestro ocurrió cuando una moto Honda CB roja de 250 cc, conducida por un joven de 21 años, impactó contra la mujer, de 39 años, y su pequeño hijo, momentos en que se disponían a cruzar la calle.

Qué se sabe del atropello

Tras el llamado de emergencia al 911, personal policial arribó rápidamente al lugar, encontrando a la mujer inconsciente tendida sobre el asfalto, mientras que el niño permanecía consciente pero presentaba cortes en la zona de la cabeza.

A los pocos minutos llegaron dos ambulancias del SAME, y una de ellas asistió y trasladó a la mujer al Hospital San Martín. La otra llevó al menor al Hospital de Niños Sor María Ludovica. Fuentes médicas indicaron que la primera fue ingresada con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento, mientras que el nene se encuentra estable y bajo observación.

El conductor de la moto quedó identificado en el lugar del hecho y la motocicleta fue secuestrada por la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno.

Vecinos de la zona señalaron que en esa intersección los accidentes son frecuentes debido a la alta velocidad con la que circulan los vehículos por Diagonal 74 y la escasa visibilidad en los cruces. “No hay controles ni reductores de velocidad, es una trampa para peatones”, comentó un lector de EL DIA que se comunicó al WhatsApp (+5492214779896).

Lo cierto es que señalan en el barrio que no se suelen respetar las velocidades máximas, ni las indicaciones de los semáforos, incluso en horarios escolares.