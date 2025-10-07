Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal

En dos meses de trabajo se compactaron 2550 vehículos entre motos y autos. Los fondos fueron destinados a la cooperadora hospitalaria

Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
7 de Octubre de 2025 | 14:05

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, hizo entrega de los fondos provenientes del programa municipal de compactación (PROMUCO) a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica durante un acto en el SUM del hospital de calle 14 entre 65 y 66.

“Esta es una buena iniciativa de la Municipalidad, que sirvió para transformar un problema de la ciudad, como eran los autos abandonados desde hace años, en una obra de bien para la comunidad”, destacó Alak, acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El desembolso corresponde a la primera etapa del plan y alcanzó la cifra de 31 millones de pesos, que ya fueron depositados a la cooperadora hospitalaria y serán destinados a la refacción de la Sala 25 del hospital, perteneciente al área de Traumatología.

La primera etapa de la iniciativa se desarrolló durante dos meses en el Predio Logístico Municipal y permitió compactar más de 2.550 motos y autos. Actualmente avanza la segunda fase, que contempla la reducción de vehículos pesados y maquinaria vial, y una vez finalizada se efectuará un nuevo desembolso a la entidad.

El proceso de trabajo se inició con la adhesión municipal al Programa de Compactación del Ministerio de Seguridad de la Nación (PRODECO), mediante la promulgación de la ordenanza municipal 12.640 que establece un circuito solidario para el tratamiento de chatarra vehicular y dispone que lo recaudado sea destinado a la cooperadora.

De las unidades compactadas, 1.200 habían sido reportadas por vecinos a través de la Línea 147, mientras que 1.165 fueron secuestradas en distintos operativos  de control y permanecieron más de seis meses bajo custodia en el predio municipal. A ellas se sumaron 150 pertenecientes a la flota con baja patrimonial de la Comuna y 35 incorporadas mediante un convenio de colaboración firmado con la Procuración General de la Provincia.

LE PUEDE INTERESAR

Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador

Junto a Alak, estuvieron presentes Diego Pepe, secretario de Seguridad; Víctor Hortel, secretario de Control Urbano y Convivencia; Norberto Gómez, secretario General; Guillermo Comadira, secretario de Legal y Técnica; Santiago Ávila, secretario administrativo; Lucía Iañez, diputada provincial; y Sol Marcos, subsecretaria de Participación Ciudadana de la Provincia
 
También dijeron presente Tomás Bover, subsecretario de Prevención; Juan Cruz Giovanetti, subsecretario de Seguridad; Damián Elfi, subsecretario de Logística; Lucio Denappole, subsecretario de Centros Comunales y Silvana Mónica Giugno, presidenta de la cooperadora del hospital, entre otras autoridades.

UN PLAN ARTICULADO CON LOS VECINOS

Desde el comienzo de la campaña de difusión del plan de remoción de vehículos quemados y abandonados de la vía pública, a principios de junio, la información aportada por los vecinos/as de la ciudad fue crucial para construir un mapa de la problemática, su localización y posterior remoción como respuesta política.

Un lote de más de 1200 vehículos  fueron informados por la comunidad a través de la Línea 147, resolviendo colaborativamente un problema endémico.
 
Lo que la estadística de la Línea 147 indica es que el pico de demanda vecinal llegó en el mes de julio, con 192 llamados, reduciéndose en un 50% en el transcurso de un mes producto de la intensa labor desarrollada.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD

El plan más importante de la historia de La Plata tuvo como objetivos el saneamiento y la recuperación de espacios públicos, así como la intervención preventiva en lugares considerados inseguros por los vecinos para promover la vigilancia natural y la reducción de actividades ilegales.

Además, logró la disminución en la aparición de nuevos vehículos quemados por una creciente responsabilización de las empresas aseguradoras en la remoción de los vehículos de sus clientes, en una ciudad que deja de ser un “quemadero” regional de autos.

El operativo se inscribe en un conjunto de políticas municipales de recuperación de espacios comunitarios, orden y seguridad públicas que el Gobierno local implementó desde el comienzo de la gestión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

¡Atención jubilados del IPS! Suman beneficios turísticos: cómo obtenerlos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Últimas noticias de La Ciudad

Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre

Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador

¡Atención jubilados del IPS! Suman beneficios turísticos: cómo obtenerlos

Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses
Espectáculos
La vida te da sorpresas: Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron juntos en la alfombra roja tras su divorcio
Dura critica de Marley a Santiago del Moro: "Todo raro, su emoción también fue rara"
Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección
Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro
Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años 
Policiales
Con un arma de juguete, un joven causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domicilia al ex Juez Martín Ordoqui
El peor final: hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos
Grave accidente en Berisso: un operario cayó de lo alto de un camión en movimiento
Quién es "el Loco David", el nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen narco
Información General
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
Deportes
River recibió una multa de FIFA por cantos xenófobos en el Mundial de Clubes
Una mala para Racing: se le terminó el año a Elías Torres por una grave lesión
Casi medio siglo después: el curioso dato de Gimnasia y su camiseta blanca
Tras la polémica de la que habla el país, Chiqui Tapia desde Miami se reunió con Beligoy
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla