Grave accidente en Berisso: un operario cayó de lo alto de un camión en movimiento

Un operario de una empresa hormigonera de La Plata sufrió un grave accidente en Berisso, al caer de la caja de un camión cuando se procedía al traslado de un equipo.

Según se supo, cerca de las 11.30 el vehículo de gran porte realizaba una maniobra de traslado de una tolva por calle la Portada, en sentido Puente Roma hacia Montevideo, y antes del ingreso al Taller Naval, por causas que se tratan de establecer, la víctima cayó de la caja del camión quedando tendido en el pavimento.

Fuentes oficiales aseguraron que fueron alertados los servicios de emergencias, por lo que una unidad del servicio médico y personal de la guardia de Defensa Civil se desplazaron hacia el lugar, donde brindaron asistencia al trabajador.

Según lo informado, el hombre, de 50 años, sufrió golpes y traumatismos varios, debiendo ser derivado al hospital, donde recibió la atención médica correspondiente.