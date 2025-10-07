"El más grande de todos": La visita a Carlos Salvador Bilardo de los campeones del ‘86

Los campeones del ‘86 visitaron a Carlos Salvador Bilardo y emocionaron a los fanáticos. La tarde de este miércoles mostró al Doctor feliz por la visita de sus ex dirigidos en Flores.

Oscar Ruggeri fue, en esta ocasión, el encargado de compartir la fotografía en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, escribió en el pie de la publicación: “Con mi maestro, el más grande de todos, una felicidad enorme de poder verlo tan bien y compartir”.

“Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas. Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna! Simplemente gracias por todo Carlos querido”, cerró el posteo.

El “Cabezón” Ruggeri llegó a la casa del Narigón Bilardo junto a Sergio Batista, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga. A los 87 años, se pudo ver al ex DT feliz por la visita de sus ex jugadores, mientras se encuentra bajo cuidado por su familia y un enfermero en el barrio porteño.