Malena Pichot sostuvo que estaría bien que a Robertito Funes Ugarte lo “arreen como una vaca”

La actriz y comunicadora Malena Pichot sostuvo que no considera mal que al periodista Roberto “Robertito” Funes Ugarte lo “arreen como a las vacas”, en el marco de la agresión que recibió el reportero cuando fue a cubrir la marcha por el triple crimen de Florencio Varela.

En las últimas horas y tras un cruce, Funes acusó a Pichot: “Una pseudo-periodista, conductora, actriz, que hace las cosas muy bien como actriz y que le da trabajo a muchas actrices, se mofó de mí con otras compañeras en esa radio que no se sabe quién las paga, justificó que me hubiesen rajado y echado".

Así que la artista refutó: “No me hice eco de un hecho de violencia, sólo dije que está bien que lo arriaran. Usé la palabra ‘arriar’. Eso no implica contacto físico. Como hacen con las vacas que las arrean, pero nadie las toca”

“No me parece bien que lo hayan empujado, sino que lo arreen hacia afuera de la marcha porque obviamente fue a provocar, sino fue así, todo lo que piensa es provocador”, continuó Pichot y añadió cierta ironía a su voz.

“Lo mandaron a cubrir, pero la gente sabe lo que él piensa, las cosas que banca y lo que él cree. Las marchas suelen ser lugares muy sensibles en donde la gente está con todo a flor de piel y lo sacaron así”, concluyó Malena.