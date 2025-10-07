Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La Voz Argentina en la recta final: quiénes son los semifinalistas

La Voz Argentina en la recta final: quiénes son los semifinalistas
7 de Octubre de 2025 | 18:15

Escuchar esta nota

La Voz Argentina se viste al rojo vivo y se prepara para su esperada final el próximo lunes 13 de octubre. En el marco de la primera noche de “Cuartos de final”, los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron qué participantes lograron un lugar en las semifinales del certamen. 

El reality dio pasos agigantados para llegar a la fecha de final, por lo que solo dos artistas de cada team avanzaron, dejando afuera a la mitad de los concursantes. 

Semifinalistas de Team Lali: Alan Lez y Jaime Muñoz

El Team Lali fue el primero en subirse al escenario para dar inicio a los Cuartos de Final. 

Jaime Muñoz estrenó el escenario con una interpretación de "Recuérdame" de Carlos Rivera. Giuliana Picconi cantó "Nunca voy a olvidarte" de Cristian Castro. Alan Lez cantó "Kiss" de Prince y Valentino Rossi, "Cuando nadie me ve" de Alejandro Sanz.

Los dos participantes que lograron destacarse por sobre sus compañeros fueron:

Alan Lez

Jaime Muñoz

De esta manera, Giuliana Picconi y Valentino Rossi se despidieron de la competencia.

Team Luck Ra: Nicolás Behringer y Nathalie Aponte a la semifinal

Con la emoción a flor de piel por la doble eliminación del Team Lali, llegó el turno para el equipo del cordobés.

Los artistas Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas se jugaron todo en el escenario, pero finalmente el jurado solo destacó las presentaciones de "Honesty" de Billy Joel, “Bang Bang” de Ariana Grande. 

Los concursantes que pasaron a la siguiente etapa fueron:

Nicolás Behringer

Nathalie Aponte

Finalmente, Federico Mestre y Thomas Dantas dieron fin a su camino en el reality.

