Cómo está Miguel Ángel Russo: parte médico de Boca con lo último sobre su salud
7 de Octubre de 2025 | 16:36

El estado de salud de Miguel Ángel Russo atraviesa su momento más crítico, generando una profunda preocupación en todo el fútbol argentino. Boca Juniors, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores, emitió un comunicado oficial en las últimas horas confirmando la delicada situación del entrenador de 69 años, que se encuentra bajo un estricto seguimiento médico en su domicilio.

La noticia, que se suma a una serie de internaciones recientes, pone de manifiesto la complejidad del cuadro que enfrenta el DT, producto de una larga lucha contra una grave enfermedad.

Parte oficial: "Internación domiciliaria con pronóstico reservado"

El comunicado emitido por Boca Juniors el pasado 6 de octubre fue la confirmación oficial de la gravedad del cuadro. El club informó que Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado y recibe atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club".

Este anuncio puso fin a días de incertidumbre y ratificó la seriedad de la situación, que ha mantenido en vilo a la comunidad futbolística.

Una larga batalla contra el cáncer

Los problemas de salud de Miguel Ángel Russo no son nuevos. En 2017 fue diagnosticado con cáncer de vejiga y próstata, una enfermedad contra la que ha luchado valientemente durante años, superando episodios críticos a través de quimioterapia y múltiples cirugías.

Sin embargo, en los últimos meses, su estado se ha deteriorado significativamente. Según trascendió, ha sido hospitalizado en varias ocasiones debido a infecciones y cuadros de deshidratación, complicaciones derivadas de su enfermedad de base. Ha estado en tratamiento en el Sanatorio Fleni, uno de los centros médicos de mayor complejidad del país.

La comunidad del fútbol argentino, y en especial el mundo Boca, sigue de cerca la evolución de uno de sus entrenadores más queridos y emblemáticos, enviando constantes mensajes de apoyo para él y su familia en este difícil momento.

 

