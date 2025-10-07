VIDEO. "Simulacro": un helicóptero de la Policía hizo maniobras en la terraza del Congreso y desató ola de comentarios

Un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló este martes el Congreso Nacional, lo que provocó sorpresa y especulaciones en redes sociales. Las imágenes del vuelo, registradas por transeúntes, se viralizaron rápidamente en X (ex Twitter), donde circularon todo tipo de teorías y bromas políticas.

Según trascendió, se habría tratado de un simulacro de evacuación, aunque no hubo confirmación oficial por parte de las autoridades. Entre los comentarios más difundidos, algunos usuarios ironizaron con una supuesta “huida del Gobierno” o con que “iban a buscar a José Luis Espert”.

El episodio, ocurrido en horas del mediodía, se volvió tendencia en redes y reavivó las discusiones sobre la falta de comunicación oficial ante este tipo de operativos.