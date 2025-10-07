Convocan a un paro docente nacional para la próxima semana: cómo impactará en La Plata

Se define en La Plata: que podría pasar con la reimpresión de boletas y la habilitación a Santilli para encabezar lista de LLA
No habrá clases en La Plata la próxima semana debido a un paro docente de carácter nacional que afectará a las escuelas de la región. La medida de fuerza responde a un conjunto de exigencias relacionadas con condiciones laborales y mejoras salariales, en el marco de un plan de lucha impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a varios sindicatos del sector, se sumará a esta protesta en defensa de sus propios reclamos. En todo el país, los docentes llevarán adelante diversas actividades, incluyendo carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actos en plazas y espacios públicos.
La jornada central de esta protesta se desarrollará el próximo martes 14 de octubre con una Marcha Federal Educativa, que será acompañada por un paro de 24 horas en todos los niveles educativos. Los gremios exigen, además, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los fondos destinados al sistema educativo y la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
También reclaman la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, así como un freno a los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento del sector. La conducción de CTERA subraya que esta protesta busca poner de relieve el compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad, y señalar el perjuicio que causan los ajustes y recortes en la educación.
La medida se extenderá, según los sindicatos, en caso de que no haya respuestas satisfactorias por parte del gobierno nacional. Con estas acciones, la comunidad educativa de La Plata y la región se alista para una jornada de gran repercusión, con la esperanza de que se logren respuestas concretas a sus demandas.
