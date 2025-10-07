Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo

En las últimas horas, un fuerte operativo por narcomenudeo se llevó a cabo en una zona límite de la Región. Los agentes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la delegación La Plata encabezaron los allanamientos en tres viviendas ubicadas en el barrio Villa Catella, que concluyeron con la detención de dos sospechosos y el secuestro de más de cien dosis de estupefacientes, armas y municiones.

Según indicaron voceros de la fuerza, los allanamientos realizados se llevaron a cabo en los alrededores de 40 entre 125 y 126. Allí, los agentes rodearon la manzana con el objetivo de llevar a cabo un operativo cerrojo en la zona.

El accionar de los efectivos fue impulsado a raíz de una denuncia anónima, que siguió con meses de investigaciones como seguimientos, monitoreo de compradores y tareas encubiertas.

En los inmuebles allanados fueron detenidos dos hombres, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que otras dos personas presentes fueron identificadas.

Entre los elementos incautados figuran: 111 envoltorios de cocaína, 16 dosis de “tusi”, marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, dos balanzas digitales, dos revólveres (calibres .38 Special y .32), 55 municiones de diversos calibres, y herramientas utilizadas para fraccionar la droga.

La investigación apunta a que los acusados utilizaban sus domicilios como puntos de distribución de sustancias. Con las órdenes judiciales ya ejecutadas, el caso quedó bajo la jurisdicción de la fiscalía correspondiente, que avaló las detenciones y aprobó el secuestro del material para continuar la causa.