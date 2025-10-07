Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras recibir USD 200.000 de Fred Machado
El Gobierno aceptó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domiciliaria al ex Juez Martín Ordoqui
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO
Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
La irónica reacción de Lali Espósito tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos
VIDEO. "Simulacro": un helicóptero de la Policía hizo maniobras en la terraza del Congreso y desató ola de comentarios
Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA
Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
Casi medio siglo después: el curioso dato de Gimnasia y su camiseta blanca
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Juicio oral a la Toretto de La Plata: qué se define en la audiencia prevista para el próximo lunes
Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"
Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre
Grave accidente en Berisso: un operario cayó de lo alto de un camión en movimiento
Dura critica de Marley a Santiago del Moro: "Todo raro, su emoción también fue rara"
Imperdible: Valentina Cervantes reveló cómo es y cómo funciona el grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección
Una mala para Racing: se le terminó el año a Elías Torres por una grave lesión
El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, un fuerte operativo por narcomenudeo se llevó a cabo en una zona límite de la Región. Los agentes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la delegación La Plata encabezaron los allanamientos en tres viviendas ubicadas en el barrio Villa Catella, que concluyeron con la detención de dos sospechosos y el secuestro de más de cien dosis de estupefacientes, armas y municiones.
Según indicaron voceros de la fuerza, los allanamientos realizados se llevaron a cabo en los alrededores de 40 entre 125 y 126. Allí, los agentes rodearon la manzana con el objetivo de llevar a cabo un operativo cerrojo en la zona.
El accionar de los efectivos fue impulsado a raíz de una denuncia anónima, que siguió con meses de investigaciones como seguimientos, monitoreo de compradores y tareas encubiertas.
En los inmuebles allanados fueron detenidos dos hombres, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que otras dos personas presentes fueron identificadas.
Entre los elementos incautados figuran: 111 envoltorios de cocaína, 16 dosis de “tusi”, marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, dos balanzas digitales, dos revólveres (calibres .38 Special y .32), 55 municiones de diversos calibres, y herramientas utilizadas para fraccionar la droga.
La investigación apunta a que los acusados utilizaban sus domicilios como puntos de distribución de sustancias. Con las órdenes judiciales ya ejecutadas, el caso quedó bajo la jurisdicción de la fiscalía correspondiente, que avaló las detenciones y aprobó el secuestro del material para continuar la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí