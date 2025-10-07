Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una marcha tensiona la presencia de Javier Milei en Mar del Plata
7 de Octubre de 2025 | 19:14

Política 07/10/2025 18:52:11
Buenos Aires, 7 octubre (NA) — Un grupo de manifestantes repudiaba hoy la presencia del presidente Javier Milei en Mar del Plata, donde el mandatario se preparaba a realizar una caminata de campaña por el centro de la ciudad balnearia.

Al igual que ocurrió en otros puntos del país, por la tarde se registraban protestas contra la recorrida de Milei para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli y Karen Reinhardt, entre otros.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas seguía llegando al centro de la ciudad para repudiar al recorrida del mandatario sobre la calle Güemes.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura continuaban reforzando el operativo de seguridad en la zona donde se esperaba la presidencia presidencial.

MB/NP

