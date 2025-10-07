Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos

El empresario Federico ‘Fred’ Machado fue detenido esta tarde por la Policía Federal en su casa de Viedma, provincia de Río negro, para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y fraude.

El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la Justicia norteamericana.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales.

El Gobierno había anunciado más temprano que inició los pasos administrativos y diplomáticos para la extradición de Machado después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “procedente” ese proceso.

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, indicó Presidencia en un comunicado.