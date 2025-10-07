Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos

Mauro Icardi y la China Suárez viven unos días de relajación en Madrid, a solas, a pesar de la furia de los fanáticos del Galatasaray. Ambos decidieron ignorar las críticas de los hinchas y presumieron su amor en las redes sociales.

El futbolista compartió un carrete de imágenes con su novia, disfrutando de sus días juntos y sin la presencia de los hijos de la China. En un cuarto de hotel de lujo, la pareja mostró sus atuendos combinados.

Los comentarios negativos no tardaron en llegar, tanto de parte del futbolista como de la actriz, quienes cuestionaron el paradero de los hijos de la actriz.

En un video que comenzó a circular en las últimas horas, se puede ver a Mauro y la China disfrutando de la noche madrileña en un sector VIP atrás de la cabina del DJ de un club nocturno.

Rápidamente, el video generó indignación de parte de los hinchas del Galatasaray: “Mauro Icardi se lo está pasando bomba en las noches madrileñas. ¿Te preocupa su lesión de rodilla? Para nada. A China Suárez le encanta la vida nocturna, y juntos son un desastre”, opinó un usuario.