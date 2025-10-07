Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO

Thiago, el nene de 9 años e hincha del Pincha que se viralizó alentando al equipo ante Flamengo en UNO, conoció a sus ídolos y entró a la cancha con Santiago Ascacibar en el partido con Barracas Central.

La imagen de Thiago trascendió las pantallas cuando desde la cuenta de Instagram de Conmebol lo cantaron alentando a todo pulmón al equipo pincharrata, que se medía esa noche con Flamengo por Copa Libertadores.

Tanto escaló este video que llegó a tener un saludo de Juan Sebastián Verón, que lo llenó de lágrimas y lo hizo cumplir la promesa de teñirse el pelo de rojo y blanco.

Con ese nuevo look, fue invitado a entrar al campo de juego en UNO por el partido con Barracas Central. Oriundo de Rafael Calzada, su madre le heredó su pasión a través de la Agrupación Leones del Sur que integra.

De la mano del Rusito Ascacibar, vivió una experiencia inolvidable. Conoció a Guido Carrillo, a Gastón Benedetti y al resto del plantel, para luego disfrutar del encuentro con una sonrisa en el rostro que no se le borrará nunca más.