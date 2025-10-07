Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO

Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO
7 de Octubre de 2025 | 15:30

Escuchar esta nota

Thiago, el nene de 9 años e hincha del Pincha que se viralizó alentando al equipo ante Flamengo en UNO, conoció a sus ídolos y entró a la cancha con Santiago Ascacibar en el partido con Barracas Central. 

La imagen de Thiago trascendió las pantallas cuando desde la cuenta de Instagram de Conmebol lo cantaron alentando a todo pulmón al equipo pincharrata, que se medía esa noche con Flamengo por Copa Libertadores. 

Tanto escaló este video que llegó a tener un saludo de Juan Sebastián Verón, que lo llenó de lágrimas y lo hizo cumplir la promesa de teñirse el pelo de rojo y blanco.

Con ese nuevo look, fue invitado a entrar al campo de juego en UNO por el partido con Barracas Central. Oriundo de Rafael Calzada, su madre le heredó su pasión a través de la Agrupación Leones del Sur que integra.

De la mano del Rusito Ascacibar, vivió una experiencia inolvidable. Conoció a Guido Carrillo, a Gastón Benedetti y al resto del plantel, para luego disfrutar del encuentro con una sonrisa en el rostro que no se le borrará nunca más.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Últimas noticias de Deportes

River recibió una multa de FIFA por cantos xenófobos en el Mundial de Clubes

Una mala para Racing: se le terminó el año a Elías Torres por una grave lesión

Casi medio siglo después: el curioso dato de Gimnasia y su camiseta blanca

Tras la polémica de la que habla el país, Chiqui Tapia desde Miami se reunió con Beligoy
La Ciudad
Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre
Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador
¡Atención jubilados del IPS! Suman beneficios turísticos: cómo obtenerlos
Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses
Espectáculos
La irónica reacción de Lali Espósito tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos
El contundente posteo de la agencia que representa a la China Suárez tras el escándalo por supuesta “traición”
La vida te da sorpresas: Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron juntos en la alfombra roja tras su divorcio
Dura critica de Marley a Santiago del Moro: "Todo raro, su emoción también fue rara"
Política y Economía
VIDEO. "Simulacro": un helicóptero de la Policía hizo maniobras en la terraza del Congreso y desató ola de comentarios
La inflación en CABA fue de 2,2% en septiembre: qué calculan los analistas para el país
En Mar del Plata, y junto a Santilli, Milei pidió defender “con uñas y dientes” el orden fiscal
Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos
Policiales
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domiciliaria al ex Juez Martín Ordoqui
El peor final: hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos
Grave accidente en Berisso: un operario cayó de lo alto de un camión en movimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla