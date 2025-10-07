Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO

Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
Thiago, el nene de 9 años e hincha del Pincha que se viralizó alentando al equipo ante Flamengo en UNO, conoció a sus ídolos y entró a la cancha con Santiago Ascacibar en el partido con Barracas Central.
La imagen de Thiago trascendió las pantallas cuando desde la cuenta de Instagram de Conmebol lo cantaron alentando a todo pulmón al equipo pincharrata, que se medía esa noche con Flamengo por Copa Libertadores.
Tanto escaló este video que llegó a tener un saludo de Juan Sebastián Verón, que lo llenó de lágrimas y lo hizo cumplir la promesa de teñirse el pelo de rojo y blanco.
Con ese nuevo look, fue invitado a entrar al campo de juego en UNO por el partido con Barracas Central. Oriundo de Rafael Calzada, su madre le heredó su pasión a través de la Agrupación Leones del Sur que integra.
De la mano del Rusito Ascacibar, vivió una experiencia inolvidable. Conoció a Guido Carrillo, a Gastón Benedetti y al resto del plantel, para luego disfrutar del encuentro con una sonrisa en el rostro que no se le borrará nunca más.
Los niños que nos conmovieron en la noche copera, los pequeños hinchas que lo sintieron como nosotros. ¡Pedro y Thiago, del Pincha desde la cuna! ❤️🇦🇹 pic.twitter.com/rTTZt24K7Z— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 7, 2025
