Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

La ironía de Lali Espósito tras el show de Javier Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

La ironía de Lali Espósito tras el show de Javier Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
7 de Octubre de 2025 | 15:34

Escuchar esta nota

Lali Espósito volvió a encender las redes sociales ya que horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la artista argentina compartió una historia en Instagram caminando por las calles de Madrid, donde se encuentra con su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En el vídeo, Lali aparece luciendo una remera de su gira que lleva impresa la imagen de un payaso, mientras de fondo suena su canción “Payaso”, en especial la parte donde canta: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

La coincidencia no pasó desapercibida y, en redes sociales, los usuarios rápidamente interpretaron la historia como una indirecta hacia Milei, con quien la cantante mantiene una larga tensión desde que él la criticó públicamente en varias ocasiones.

Actualmente, la cantante continúa su gira europea con presentaciones en Barcelona, Sevilla y Madrid, donde agotó entradas y recibió el apoyo de miles de seguidores de distintos países.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Últimas noticias de Espectáculos

Gabriela Sari rompió el silencio sobre su relación con Facundo Pieres

Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos

El contundente posteo de la agencia que representa a la China Suárez tras el escándalo por supuesta “traición”

La vida te da sorpresas: Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron juntos en la alfombra roja tras su divorcio
Deportes
“Para esta camiseta no hay amistosos”: Scaloni remarcó la importancia de los próximos encuentros de la Selección
Preocupación en Boca: el plantel entrena con ánimo bajo por la salud de Miguel Ángel Russo
Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO
River recibió una multa de FIFA por cantos xenófobos en el Mundial de Clubes
Una mala para Racing: se le terminó el año a Elías Torres por una grave lesión
La Ciudad
Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
Una por una, las promos de Banco Provincia para el Día de la Madre
Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador
¡Atención jubilados del IPS! Suman beneficios turísticos: cómo obtenerlos
Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses
Policiales
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domiciliaria al ex Juez Martín Ordoqui
El peor final: hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven que estaba desaparecida en Entre Ríos
Grave accidente en Berisso: un operario cayó de lo alto de un camión en movimiento
Información General
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla