La fiscal electoral de La Plata sostuvo que Diego Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia

Tras la renuncia de José Luis Espert, la fiscal electoral de La Plata consideró que el reemplazo natural para liderar la boleta de La Libertad Avanza en Buenos Aires debe ser Diego Santilli. La Justicia Electoral bonaerense deberá ahora definir si autoriza la reimpresión de boletas.

La interna libertaria en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. Este lunes, la fiscal electoral de La Plata emitió un dictamen en el que sostuvo que Diego Santilli debe pasar a encabezar la lista de La Libertad Avanza (LLA), en reemplazo del economista.

Según el escrito, el reemplazo se ajusta al Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley 27.412 de Paridad de Género, que establece que la vacante debe ser ocupada por un candidato del mismo género que le siga en la nómina. En la lista original de LLA, Santilli figuraba en el tercer lugar, detrás de Espert y Karen Reichardt.

De este modo, el ex vicejefe de Gobierno porteño quedaría como primer candidato a diputado nacional por la provincia, una movida que cuenta con el respaldo del oficialismo y del propio presidente Javier Milei, quien ve en Santilli una figura con experiencia electoral en el territorio bonaerense.

No obstante, la decisión aún no es definitiva. La Junta Electoral bonaerense deberá resolver si acepta el pedido formal presentado por el espacio libertario, que también solicitó la reimpresión de boletas con la nueva conformación de la lista.

Desde La Libertad Avanza explicaron que “la renuncia de Espert fue presentada en tiempo y forma” y que el reemplazo “respeta la paridad y el orden legal establecido”. Sin embargo, desde sectores opositores cuestionaron el procedimiento y advirtieron que el cambio “podría generar confusión en el electorado” si no se realiza una reimpresión completa antes de los comicios.

Mientras tanto, en el oficialismo libertario se muestran confiados. “Diego ya está trabajando en el armado territorial y en la campaña. Es la persona indicada para representar a Milei en la Provincia”, aseguraron desde su entorno.

La definición judicial se espera para los próximos días, en medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de octubre.