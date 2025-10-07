Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos
Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras recibir USD 200.000 de Fred Machado
La fiscal electoral de La Plata sostuvo que Diego Santilli no debe encabezar la lista de LLA en Provincia
¡Delante de los chicos! Violencia en el fútbol infantil de La Plata: brutal agresión a un árbitro frente a los chicos
Guardia alta: hay árbitros para el Pincha y el Lobo, y la perlita de la dupla "Arasa - Carreras"
Un joven armado causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron
"Megabanda" en La Plata: le otorgan la prisión domiciliaria al ex Juez Martín Ordoqui
Súper Cartonazo: el pozo acumula 3 millones de pesos y el premio de $300.000 por línea se repartió entre tres lectores
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
VIDEO. Atraparon a la banda del "Cronos gris" en el Camino Centenario: robaban ruedas y techos en la Región
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Milei a los gritos con un vecino que lo insultó en Mar del Plata: “Te bajo más la inflación así puteas un poco más”
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
Cómo está Miguel Ángel Russo: parte médico con lo último sobre su salud
Thiago, el hincha de Estudiantes que se volvió viral, conoció a los jugadores y entró con Ascacibar a UNO
Donan al Hospital de Niños lo recaudado por el plan de compactación municipal
La irónica reacción de Lali Espósito tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso
Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos de fiesta en un club nocturno: la furia de los hinchas turcos
VIDEO. "Simulacro": un helicóptero de la Policía hizo maniobras en la terraza del Congreso y desató ola de comentarios
Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA
Con ustedes... ¡Milo! Así es la mascota que representará a La Plata en los Juegos Boanaerenses
Gabriela Sari rompió el silencio sobre su relación con Facundo Pieres
River recibió una multa de FIFA por cantos xenófobos en el Mundial de Clubes
El contundente posteo de la agencia que representa a la China Suárez tras el escándalo por supuesta “traición”
Colapso en Madrid: un edificio se derrumbó y hay personas atrapadas entre los escombros
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
Casi medio siglo después: el curioso dato de Gimnasia y su camiseta blanca
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un operativo policial desarrollado esta mañana por la mañana en la localidad de Gonnet, efectivos de la Sección Motorizada de La Plata interceptaron un vehículo sospechado por estar vinculado a una serie de robos bajo las modalidades conocidas como “roba ruedas” y “roba techos” en la Ciudad.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:50, cuando dos agentes que patrullaban la zona del Camino Centenario y la calle 495 advirtieron el desplazamiento de un automóvil Fiat Cronos gris oscuro, cuyas características coincidían con las de un vehículo involucrado en diversos ilícitos ocurridos en las últimas semanas en la zona Norte de La Plata, como también en Ringuelet y La Loma.
Ante la sospecha, los oficiales iniciaron un seguimiento controlado y solicitaron apoyo por radio. Al llegar a la intersección con las calles 501 y 502, el vehículo fue interceptado, y sus dos ocupantes, ambos hombres mayores de edad, fueron obligados a descender para su identificación.
Durante la inspección preventiva, los policías constataron que uno de los ocupantes intentó remover trozos de cinta negra de sus muñecas, elemento que, según el parte, habría sido utilizado para adulterar la numeración de la patente, simulando otro dominio registrado en hechos delictivos.
Posteriormente, y con la presencia de una testigo civil, se procedió a revisar el interior del automóvil. En la parte trasera se hallaron diversas herramientas utilizadas comúnmente para desarmar vehículos, entre ellas una llave cruz, un criquet, destornilladores, martillos, tijeras corta chapa, llaves de fuerza, tuercas antirrobo y una linterna. También se incautaron dos teléfonos celulares, gorras, prendas de vestir y un cuello polar.
Tras verificar los números del chasis y motor, los peritos confirmaron que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde junio de 2025, emitido por la Subcomisaría de Aldo Bonzi en el marco de una causa por "robo agravado".
LE PUEDE INTERESAR
Un centenar de dosis, armas y dos detenidos: impactante allanamiento en la Región por narcomenudeo
Ante estos resultados, ambos ocupantes fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría de Gonnet, mientras que el vehículo y los elementos encontrados fueron secuestrados como prueba.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los detenidos por los delitos de "robo, encubrimiento y adulteración de bien registrable". A su vez, fuentes policiales confirmaron que continúan con las tareas de investigación para determinar si los aprehendidos están vinculados a otros hechos de similares características ocurridos en la Región.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí