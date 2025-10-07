Atraparon a la banda del "Cronos gris" en el Camino Centenario: robaban ruedas y techos en la Región

En un operativo policial desarrollado esta mañana por la mañana en la localidad de Gonnet, efectivos de la Sección Motorizada de La Plata interceptaron un vehículo sospechado por estar vinculado a una serie de robos bajo las modalidades conocidas como “roba ruedas” y “roba techos” en la Ciudad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:50, cuando dos agentes que patrullaban la zona del Camino Centenario y la calle 495 advirtieron el desplazamiento de un automóvil Fiat Cronos gris oscuro, cuyas características coincidían con las de un vehículo involucrado en diversos ilícitos ocurridos en las últimas semanas en la zona Norte de La Plata, como también en Ringuelet y La Loma.

Ante la sospecha, los oficiales iniciaron un seguimiento controlado y solicitaron apoyo por radio. Al llegar a la intersección con las calles 501 y 502, el vehículo fue interceptado, y sus dos ocupantes, ambos hombres mayores de edad, fueron obligados a descender para su identificación.

Durante la inspección preventiva, los policías constataron que uno de los ocupantes intentó remover trozos de cinta negra de sus muñecas, elemento que, según el parte, habría sido utilizado para adulterar la numeración de la patente, simulando otro dominio registrado en hechos delictivos.

Posteriormente, y con la presencia de una testigo civil, se procedió a revisar el interior del automóvil. En la parte trasera se hallaron diversas herramientas utilizadas comúnmente para desarmar vehículos, entre ellas una llave cruz, un criquet, destornilladores, martillos, tijeras corta chapa, llaves de fuerza, tuercas antirrobo y una linterna. También se incautaron dos teléfonos celulares, gorras, prendas de vestir y un cuello polar.

Tras verificar los números del chasis y motor, los peritos confirmaron que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde junio de 2025, emitido por la Subcomisaría de Aldo Bonzi en el marco de una causa por "robo agravado".

Ante estos resultados, ambos ocupantes fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría de Gonnet, mientras que el vehículo y los elementos encontrados fueron secuestrados como prueba.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los detenidos por los delitos de "robo, encubrimiento y adulteración de bien registrable". A su vez, fuentes policiales confirmaron que continúan con las tareas de investigación para determinar si los aprehendidos están vinculados a otros hechos de similares características ocurridos en la Región.