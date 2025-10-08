Emotivo video de la DAIA para recordar a las víctimas

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Con un emotivo video publicado a través de la red social X, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recordó ayer a las víctimas del salvaje ataque cometido por terroristas del grupo extremista Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, y condenó la incursión de milicianos por tierra, aire y mar, que dejó un saldo total de más de 1.200 muertos. “A dos años del 7 de octubre. El ataque terrorista de Hamás en Israel asesinó bebés, violó mujeres y secuestró cientos de civiles”, empezó diciendo la organización que representa a las instituciones judías argentinas. La publicación continuó: “Un atentado sangriento que dio comienzo el 7/10 pero que continuó con una planificada ola de antisemitismo a nivel mundial”, insistieron las autoridades. El video, que acompaña el texto, también se publicó en Instagram. En las imágenes se ven algunos rostros de las víctimas y el recuerdo de sus seres queridos. Para cerrar, la DAIA reafirmó su compromiso de combatir toda forma de odio y discriminación.
