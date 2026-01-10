Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Un cambio que dio mucho para hablar

Logo nuevo y una lluvia de memes en redes

La imagen muestra a un hincha con una bandera, pero en X e Instagram se burlaron de una toalla para “secar nucas”

Logo nuevo y una lluvia de memes en redes

el nuevo logo de la liga profesional de fútbol y la polémica

10 de Enero de 2026 | 05:32
Edición impresa

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) presentó su nueva identidad audiovisual para la temporada 2026, con una renovación integral de su imagen institucional que coloca al hincha como eje central de la marca y de la narrativa del fútbol argentino.

Pero claro, como la nueva imagen es la de un hincha con una bandera, en las redes sociales excplotaron los memes: señalaron que era una toalla para “secar nucas” de los dirigentes de la AFA, en especial Claudio Tapia. No se salvó nadie y mediante IA se hicieron videos de Ángel Di María y el Chiqui con la “toalla” en mención.

“El rediseño es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre los equipos de diseño de la AFA y de la LPF, y se plasma en el lanzamiento de un manual de marca que unifica criterios visuales, simbología y lenguaje gráfico de todas las competencias locales”, informaron desde la casa madre del fútbol argentino.

Según se difundió en gacetillas “el objetivo es representar la esencia del fútbol argentino desde sus raíces culturales, con la pasión del público como rasgo distintivo”.

La nueva identidad parte del vínculo emocional del hincha con el fútbol, entendido como un fenómeno social profundamente arraigado y desde la LPF remarcan que el aliento, la fidelidad y la presencia masiva en estadios locales e internacionales forman parte de una característica reconocida a nivel mundial, consolidada especialmente tras la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y en el acompañamiento sostenido en competencias internacionales de clubes.

Ese protagonismo del público argentino, que se replica tanto en torneos continentales como en partidos del ámbito local, es señalado como una marca registrada que trasciende fronteras y refuerza la identidad del fútbol nacional. La Liga busca que esa impronta emocional también quede reflejada en su imagen institucional.

El nuevo logo rinde homenaje directo al hincha. La imagen central es la silueta de un simpatizante alentando y levantando una bandera, símbolo que sintetiza unidad, pasión y orgullo. La propuesta apunta a consolidar a la LPF como la liga del hincha, con una identidad cercana y emocional, enfocada en quien le da sentido a cada partido.

El emblema oficial se compone únicamente del símbolo y las siglas LPF, sin tipografías adicionales, con una construcción visual directa y moderna. La paleta cromática prioriza el celeste, el azul y el blanco, colores asociados a la identidad nacional, mientras que la tipografía definida, de estilo futurista y uso exclusivo en títulos, busca aportar solidez y coherencia visual.

No se informó cuál estudio de diseño trabajó en el cambio ni el dinero destinado. La respuesta de los hinchas fue negativa en su mayoría.

El nuevo logo es un hincha con una supuesta bandera. En las redes hubo burlas varias

 

