Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta

La zona de Cholila atravesaba ayer una de las jornadas más críticas desde el inicio de la temporada de incendios en la cordillera chubutense. El avance sostenido de un incendio forestal mantiene en vilo a pobladores, brigadistas y autoridades, en un contexto marcado por condiciones climáticas extremas y múltiples focos activos en simultáneo.
El siniestro, que se originó semanas atrás en la zona de Puerto Patriada, Epuyén, cobró una intensidad significativa en las últimas horas. Impulsado por fuertes ráfagas de viento y baja humedad, el frente de fuego logró superar barreras naturales tras atravesar el Cañadón de los Ariscos y enciende las alarmas por la posible afectación de la Ruta Provincial 71
La situación se agrava por la simultaneidad de incendios que rodean a la localidad. A este avance se suman los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces y en el cerro La Momia, configurando un preocupante “efecto de pinza” sobre Cholila. Este escenario obliga a una coordinación permanente entre el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut y fuerzas federales, con el objetivo de optimizar la distribución de recursos en un territorio cada vez más comprometido.
Más de 500 brigadistas y voluntarios vienen trabajando en el combate de las llamas, aunque las tareas se ven seriamente dificultadas por el humo denso y las ráfagas de viento que superan los 50 kilómetros por hora. La visibilidad reducida complica tanto el acceso a las zonas afectadas como la circulación segura de los equipos de emergencia.
Ante el avance del fuego, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut dispuso el domingo el corte de la Ruta Provincial 71, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad de Cholila.
Con un comportamiento extremo del incendio y un escenario que cambia minuto a minuto, la incertidumbre domina la región, mientras el fuego continúa rodeando a la pequeña localidad.
