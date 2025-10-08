Ayuda para el Ludovica con compactación de vehículos

En dos meses se compactaron 2.550 vehículos en la Ciudad y los fondos obtenidos por la Municipalidad fueron entregados a la cooperadora del hospital de Niños Sor María Ludovica.

El desembolso de 31 millones de pesos, serán destinados a la refacción de la Sala 25 del hospital, perteneciente al área de Traumatología.

La Comuna adhirió al Programa de Compactación del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece un circuito solidario para el tratamiento de chatarra vehicular y dispone que lo recaudado sea destinado a la cooperadora.