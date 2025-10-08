Informe oficial por las falencias en las escuelas

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, deberá presentarse hoy en el Concejo Deliberante para brindar un informe detallado sobre el programa de obras de mantenimiento que se llevan adelante desde el organismo que preside.
La comparecencia se realiza a instancias de un pedido aprobado en julio con los votos de ediles de las bancadas de la UCR, el PRO y LLA, como derivación de los reclamos por serios problemas edilicios que afectaron a numerosas escuelas de la ciudad durante el primer semestre del año. Estos inconvenientes, que incluyeron fallas en la calefacción, problemas eléctricos y filtraciones, generaron preocupación en la comunidad educativa y motivaron manifestaciones estudiantiles.
Según trascendió, el objetivo principal de la cita en la comisión de Cultura y Educación es que Maidana detalle las acciones concretas realizadas para solucionar las deficiencias, el estado de ejecución de las obras planificadas y el destino de los fondos asignados para infraestructura escolar. Concejales señalaron que la falta de respuestas previas a pedidos de informe limitó su capacidad de control institucional. La problemática creció en exposición en días de bajas temperaturas, cuando se daba clase sin calefacción en algunas escuelas por deficiencias en las instalaciones de gas o calefactores.
