La oposición busca sesionar por los DNU en Diputados

La oposición intensificaba ayer las negociaciones para alcanzar una mayoría absoluta que le permita sesionar hoy desde las 12 en la Cámara de Diputados y convertir en ley el nuevo régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, una iniciativa que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122, que regula los DNU y que, de promulgarse, le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner, lo que hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno conseguir la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.

Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendrá ese plazo para confirmar su convalidación.