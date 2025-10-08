La inflación porteña se aceleró y marcó 2,2%

Las verduras, uno de los rubros que más subió en septiembre / Archivo

La inflación de septiembre fue de 2,2% en la Ciudad de Buenos Aires. Implica una aceleración contra agosto, cuando había sido de 1,6%.

Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 22,7% en los primeros nueve meses de 2025. El indicador de precios de la Ciudad acumula un alza de 35% en la medición interanual.

La variación de septiembre en los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en Transporte; Recreación y cultura; Cuidado personal y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por su parte, el Indec difundirá este martes 14 de octubre el IPC a nivel nacional del noveno mes de 2025.

Los sectores con aumentos que tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de septiembre en CABA fueron el rubro transporte seguido por recreación y cultura. Los rubros que más subieron durante el mes pasado.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un incremento de 2,4% e incidió 0,48 puntos porcentuales por las actualizaciones en los precios de los alquileres. Le siguieron, en importancia, las alzas en los valores de los servicios para la reparación de la vivienda.

Transporte tuvo un incremento de 3,5% e incidió 0,37 p.p. en la inflación debido al aumento en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y los pasajes aéreos.

Salud se elevó 2% en agosto, por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 2% y contribuyó en 0,36 puntos porcentuales del indicador general.

Entre los productos que más subieron figuraron la lechuga criolla, con un precio promedio de $3.515 por kilo, el morrón rojo ($6.864) y el tomate redondo ($3.669). En el rubro frutas, el limón costó en promedio $1.606 por kilo, mientras que la banana se ubicó en $2.806.

Los productos panificados también mostraron alzas: el pan francés tipo flauta alcanzó los $3.681 por kilo, el pan lacteado blanco $3.071, y las facturas promedio $9.176 por docena.

Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, por los aumentos en los servicios recreativos y deportivos.

Según detalló el informe, durante septiembre, los bienes acumularon una suba de 2,3% y los servicios de 2,1%. Así, en lo que va del año acumularon alzas de 16,7% y 26,5%, respectivamente.

El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre este martes 14 de octubre a las 16.

Los analistas privados que miden el avance de la inflación coinciden en que el dato podría ubicarse por encima de 2%.

De acuerdo con el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, el mes pasado cerró con un alza de precios de 2%.