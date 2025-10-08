Milei, a paso tenso en Mar del Plata y con Santilli en la cancha

Milei, con Santilli a su lado, le habla por megáfono a los seguidores violetas / NA

Buscando revertir la situación política tras el escándalo y bajada de José Luis Espert como cabeza de la lista de diputados nacionales en la Provincia, el presidente Javier Milei visitó ayer la ciudad de Mar del Plata acompañado de Diego Santilli y Karen Reinchardt, candidatos a legisladores por La Libertad Avanza en el territorio bonaerense.

En un clima hostil, marcado por marchas opositoras y protestas de vecinos que lo increpaban a su paso, Milei inauguró una empresa productora de papas y batatas congeladas y realizó un acto con militantes en la céntrica calle Güemes de La Felíz.

Un amplio despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura separó al Presidente y sus seguidores de los manifestantes, que lo recibieron con pancartas e insultos.

El Presidente habló unos pocos minutos, acompañado por su hermana Karina Milei y por los candidatos que tomaron relevancia tras la forzada renuncia de José Luis Espert, la modelo Karen Reinchardt y el diputado de Pro Diego Santilli.

“Te queda poco Peluca botón”, le gritó un manifestante mientras el Presidente le hablaba a sus seguidores megáfono en mano.

Con un dispositivo amplio que contempló decenas de agentes de Casa Militar y más de 300 efectivos de fuerzas federales, los opositores intentaron un movimiento de pinzas para cerrarle el paso y limitarle despliegue.

Luego se sumó un grupo de jubilados que marchan todas las semanas por el centro de esta ciudad, en protesta por las medidas del Gobierno.

El despliegue de seguridad, que también contempló efectivos apostados en altura, atiende las advertencias que generaron experiencias recientes que se dieron en otros puntos del Gran Buenos Aires y el interior, donde sectores de la oposición generaron incidentes frente a la presencia del jefe de Estado y su comitiva de turno.

Protestas de opositores a Milei en la calle Güemes de La Feliz / X

INAUGURARON UNA FÁBRICA

Lamb Weston, empresa proveedora y productora de productos de papas y batatas congeladas en todo el mundo, con 75 años de experiencia, inauguró ayer oficialmente su fábrica en General Pueyrredón, de la mano de autoridades nacionales e internacionales de la empresa, y con la presencia del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de Nación, Karina Milei, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Para levantarla, se demandó una inversión de más de US$300 millones.

Mar del Plata se encuentra próximo a los principales centros productores de papa del país, que son Nicanor Otamendi, en General Alvarado, y Balcarce y Lobería.

La fábrica de Lamb Weston tiene su asiento en el Parque Industrial General Savio de General Pueyrredón, y confirma una de las inversiones más importantes que ha recibido este año la provincia de Buenos Aires.