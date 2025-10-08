El “loco David” y su rol clave en el triple crimen

La investigación por el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumó en las últimas horas un nuevo nombre que podría ser clave para entender la mecánica del triple crimen. Se trata de un hombre conocido como “El Loco David” o “Tarta”, señalado como un sicario contratado por “Pequeño J”, el presunto narco que habría ordenado el ataque. Su nombre surgió de una serie de testimonios que lo ubican en la escena y lo relacionan directamente con los movimientos previos y posteriores a la masacre.

Según los investigadores, “Tarta” sería un transa de nacionalidad peruana, y asentado en la villa 1-11-14. Tiene 45 años y mantiene vínculos con bandas que operan en el sur del Conurbano. La noche del crimen, fue visto junto a dos hombres en la zona de Florencio Varela, y, de acuerdo con la declaración de uno de los detenidos, estaba manchado de barro y con la ropa empapada. Ese testimonio pertenece a Víctor Sotacuro Lázaro, el remisero que habría actuado como chofer de la banda. En su declaración ante el fiscal Carlos Arribas, dijo que “El Loco David” lo contrató para ir a una “fiesta peruana”, pero el viaje terminó siendo una ruta de escape.

Los dichos de Sotacuro se cruzan con la versión de su pareja, Mónica Mujica, quien aportó detalles sobre los movimientos de esa noche. Describió a “Tarta” como “un hombre gordito, morochito y tartamudo, conocido en el barrio”, y aseguró que fue quien contactó a su marido para que hiciera el viaje. La pesquisa sospecha que “El Loco David” fue uno de los ejecutores materiales del crimen y que utilizó una camioneta Chevrolet Tracker, la misma en la que las chicas fueron vistas por última vez.

Mientras tanto, la causa judicial continúa sumando declaraciones. Ayer declaró la madre de Morena Verdi, una de las víctimas. Según dijo el abogado de la familia, Diego Storto, la mujer aportó datos relevantes sobre el entorno de su hija.