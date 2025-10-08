“Nadie se animaría a hacer una defensa cerrada de Ingresos Brutos”

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Cristian Girard, director ejecutivo de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), desmintió que los contribuyentes bonaerenses estén bajo una mayor presión impositiva.
“Nadie hace una defensa de Ingresos Brutos. Es preferible tener impuestos que gravan la renta o las ganancias”, expresó Girard en una entrevista con RADIAL.
En noviembre, ARBA comunicó que el stock de saldos a favor (SAF), los créditos originados por anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias, registra actualmente el nivel más bajo desde la implementación del sistema.
Según el organismo, al inicio de la actual gestión provincial, los SAF equivalían a unos tres meses de recaudación de Ingresos Brutos y en la actualidad la proporción se ubica en menos de 0,9 meses. ARBA asegura que esta reducción liberó recursos por cerca de un billón de esos para las empresas, reduce costos financieros y mejora la liquidez del entramado productivo de la provincia.
De acuerdo a un informe de IDESA de comienzos de año, los fiscos provinciales mantienen en promedio 1,6 meses de Ingresos Brutos cobrados por adelantado como saldos a favor.
“Pero hay que aclarar que 3 de cada 4 pesos que recauda ARBA vienen de Ingresos Brutos. Nuestro objetivo es cobrar este tributo de la manera menos distorsiva posible”, subrayó.
“Para eso bajamos la cantidad Agentes y de CUITs que están alcanzados por las retenciones, y redujimos las alícuotas en aquellos regímenes que no estamos directamente vinculados con el cobro”, ilustró.
Y puntualizó: “Uno de esos regímenes es el de las retenciones bancarias, que está totalmente divorciado del hecho imponible”.
“Lo último que hicimos es crear un régimen con riesgo cero (SAF 0), que nos permite ir por primera vez ir a un esquema de graduación de alícuotas de los distintos padrones por nivel de riesgo individual”, describió.
