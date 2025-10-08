Kicillof cuestionó el plan económico

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió ayer que las políticas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei “ponen en crisis el aparato productivo” de la provincia de Buenos Aires.

Al encabezar la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, Kicillof señaló que ese sector sufrió este año “una contracción del 18%”, lo que derivó en que “seis de cada diez máquinas estén paradas”

“Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”, describió el Gobernador.

Y dijo que “el 26 de octubre se discuten dos modelos de país: desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando para el desarrollo de la industria y la soberanía nacional”.

El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con la participación de los ministros de Producción, Augusto Costa; de Infraestructura, Gabriel Katopodis y el intendente local Jorge Ferraresi.