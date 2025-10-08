Espert imputado por lavado de dinero

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
El diputado nacional José Luis Espert fue imputado ayer por lavado de dinero, en la causa iniciada por el dirigente Juan Grabois. Fue en el marco de la investigación sobre el origen de los u$s200.000 que el excandidato de La Libertad Avanza cobró en 2020 de Federico “Fred” Machado, el empresario que será extraditado a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema.
La justicia norteamericana reclama a Machado para ser juzgado por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y estafa.
La investigación contra el diputado oficialista fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, tras el enjuiciamiento que también lleva a cabo la justicia de EEUU.
La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que el diputado nacional José Luis Espert habría recibido al menos u$s200.000 provenientes de una organización criminal con ramificaciones en el narcotráfico internacional, actualmente procesada en el Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos.
Según el escrito, el desembolso se concretó en 2020 y podría estar vinculado a una maniobra de lavado de dinero. Por ese motivo, Grabois solicitó que se investiguen los movimientos financieros asociados al legislador y los posibles nexos entre él y el empresario Fred Machado, acusado de liderar una red dedicada al tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.
El fundamento de la presentación radica en la acusación formal del Fiscal Federal Ernest González, quien encabeza la causa en Texas contra “Fred” Machado, y en una serie de artículos periodísticos que detallan sus operaciones financieras.
El monto de u$s 200.000 surge de un documento incorporado como prueba en el proceso judicial que se le sigue a Machado en Estados Unidos.
