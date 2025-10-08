Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |UN FENÓMENO IMPARABLE

Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl

Mientras bate sus propias marcas con su último lanzamiento, “The Life of a Showgirl”, la estrella pop contó que no recibió una propuesta formal para ser parte del medio tiempo pero contó por qué no lo haría

Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo "no" al Super Bowl

Taylor Swift visitó “the tonight show con Jimmy Fallon” y habló de todo

8 de Octubre de 2025 | 02:57
Edición impresa

Taylor Swift siempre es noticia y, muchas veces, por partida doble. Así, mientras su último disco “The Life of a Showgirl” está batiendo sus propios récords de venta, la estrella pop se refirió a los motivos por los que en este momento de su vida no aceptaría ser parte del medio tiempo del Super Bowl.

En su reciente visita al programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Taylor aseguró que no rechazó el escenario más grande de la NFL porque no se le permitiría poseer las imágenes de la actuación, como se afirmaba en un rumor popular en internet.

“No, no, no”, dijo.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es producido por la NFL, Apple Music y Roc Nation, esta última fundada por el magnate de la música Jay-Z.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son realmente cercanos. A veces llaman y dicen: ‘¿Cómo se siente ella respecto al Super Bowl?’ Y eso no es como una oferta oficial o una conversación oficial en una sala de conferencias”, dijo Swift a Fallon. De todos modos, aclaró que si esa propuesta existiera, en este momento de su vida, la respuesta sería no.

“Siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que hace ese deporte en ese campo”, continuó, refiriéndose a su prometido Travis Kelce, una estrella ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl.

“Es como ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy concentrada en lo que ese hombre está haciendo en el campo”, manifestó.

“¿Te imaginas si él está ahí afuera cada semana, poniendo su vida en riesgo, haciendo este deporte muy peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo estoy como, ‘Me pregunto cómo debería ser mi coreografía’?”, bromeó Swift. Y siguió: “’Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake It Off’ seguidos de ‘Blank Space’ y luego ‘Cruel Summer’ serían geniales’. Y esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera, simplemente estoy demasiado concentrada”.

OTRO ÉXITO DE VENTAS

Y mientras Swift se encarga de descartar versiones, su disco se vende solo.

Según los primeros reportes de Luminate, empresa de datos y análisis de la industria, “The Life of a Showgirl”, décimo segundo álbum de estudio de Taylor Swift, vendió 2,7 millones de copias de álbumes tradicionales —que incluyen formatos físicos y digitales— en su primer día en Estados Unidos.

Las ventas son impresionantes por varias razones. Swift ha roto su récord de ventas en la primera semana... en un solo día. Su último álbum, “The Tortured Poets Department” de 2024, acumuló 2,61 millones de unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos en su primera semana.

“The Life of a Showgirl” también se ha convertido en la segunda semana de ventas más grande para cualquier álbum en la era moderna, desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas en 1991. Eso también se logró en solo un día.

Actualmente, “25” de Adele, que vendió 3.378 millones de copias en su primera semana en 2015 en Estados Unidos, ocupa el primer lugar.

Además, según Luminate, “The Life of a Showgirl” ya ha roto el récord de la mayor cantidad de copias de un álbum de vinilo vendido en una sola semana en Estados Unidos, con 1,2 millones de copias. ¿El poseedor del récord anterior? “El Departamento de Poetas Torturados”, que vendió 859.000 copias en vinilo en su primera semana.

Las muchas variantes de Swift pueden tener algo que ver con el éxito económico del álbum. Uno de sus principales socios, Target, ofrece tres ediciones diferentes de CD, tituladas “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” y “It’s Beautiful”. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición “The Crowd Is Your King” en “vinilo rosa brillante de verano”.

Hay una serie de otras variantes de vinilo también: “The Tiny Bubble in Champagne Collection”, “The Baby That’s Show Business Collection”, “The Shiny Bug Collection”, y el LP y cassette estándar, en “vinilo naranja Portofino con perfume de sudor y vainilla”.

El arte también varía, lo que probablemente ha inspirado a los fans acérrimos a adquirir múltiples copias.

Y más recientemente, el sábado, Swift anunció cuatro nuevas variantes de CD con versiones acústicas de las pistas del álbum. Cada edición presenta dos grabaciones diferentes en versión reducida.

EN EL CINE TAMBIÉN

También dominó la taquilla durante el fin de semana con su evento de tres días, “The Official Release Party of a Show Girl”, que debutó en el número 1 con 33 millones de dólares en América del Norte, según estimaciones del domingo de Comscore.

De una semana a un día
Swift rompió su récord de ventas en la primera semana... en un solo día. Su último álbum, “The Tortured Poets Department” de 2024, acumuló 2,61 millones de unidades equivalentes de álbum en Estados Unidos en su primera semana. “The Life of a Showgirl” vendió 2,7 millones en 24 horas.

 

