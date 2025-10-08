Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |OTRA AGITADA VISITA

Protestas y cruces verbales con vecinos

Protestas y cruces verbales con vecinos

Protestas de opositores a Milei en la calle Güemes de La Feliz / X

8 de Octubre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Un grupo de manifestantes repudió ayer la presencia del presidente Javier Milei en Mar del Plata, donde el mandatario se preparaba a realizar una caminata de campaña en la céntrica calle Güemes de la ciudad balnearia.

Al igual que ocurrió en otros puntos del país, por la tarde se registraban protestas contra la recorrida de Milei para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli y Karen Reinhardt, entre otros.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas seguía llegando al centro de la ciudad para repudiar al recorrida del mandatario sobre la calle Güemes.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura continuaban reforzando el operativo de seguridad en la zona donde se esperaba la presidencia presidencial.

INSULTOS CON UN VECINO

El presidente Javier Milei mantuvo ayer un cruce con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata.

“Te estoy arreglando la vida”, le gritó Milei a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que volviera a responder a las agresiones verbales, al grito de “Dome, Milei, dome”.

“Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”, replicó el mandatario.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar la candidatura del dirigente del PRO tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en la Provincia.

 

