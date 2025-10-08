Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN LA MIRA, UN COSTO MILLONARIO Y EL REPARTO A LAS MESAS EN MENOS DE 20 DÍAS

Una audiencia clave para definir si se vuelven a imprimir las boletas

8 de Octubre de 2025 | 03:13
Edición impresa

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires, con sede en La Plata, recibirá hoy a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre para definir el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas del distrito bonaerense, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. La convocatoria fue realizada por el titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, la presidente de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, el titular de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo.

Los libertarios pretenden que se reimprima la Boleta Unica Papel (BUP) para quitar el nombre y la foto de Espert. Esa pretensión es rechazada por todas las fuerzas de la oposición. Buena parte de las BUP ya fueron impresas -de hecho abultados fajos están depositados en el Pasaje Dardo Rocha- y se estima que la reimpresión total demandaría unos 14 mil millones de pesos.

Pero además hay que tener en cuenta la logística en el reparto de boletas para que voten casi 14 millones de bonaerenses que, como se dijo, ya empezó en varios distritos. Son 38.760 mesas en toda la Provincia. ¿Cómo se llega a tiempo con las nuevas papeletas pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, de los 135 distritos? Una tarea muy compleja más allá de los costos.

Lo cierto es que la decisión debe tomarse contrarreloj porque restan menos de tres semanas para los comicios del domingo 26 y hay que avanzar con el proceso de distribución de las papeletas.

Frente a la presentación de La Libertad Avanza, la Junta le pidió al Gobierno que informe el costo de la eventual reimpresión total y si existe partida presupuestaria habilitada para afrontarlo. También la Justicia solicitó saber los plazos concretos de impresión y fecha de entrega de las papeletas, ya que deben ser revisadas antes de empezar a ser distribuidas.

En este punto, la Junta también le pidió al Correo un informe para que detalle los plazos mínimos necesarios distribución en tiempo oportuno del material electoral a todas las mesas de votación a habilitarse en este distrito.

En ese marco, el Gobierno confirmó ayer que si la Justicia desestima la reimpresión, apelará esa medida al argumentar que La Libertad Avanza, (LLA) “como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña”.

Esta referencia tiene que ver con quién financiará la impresión. El Gobierno pretende que sea a partir de un fondo de contingencia a cargo del Correo.

Los apoderados de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas con el objetivo de que Espert ya no figure en la BUP.

En ese marco, la mayoría de las fuerzas opositoras se mostraron en contra de reimprimir la BUP. Desde el gobierno de Axel Kicillof sostienen que la medida “incumple la legislación y generaría un gasto excesivo”, ya que gran parte de las papeletas ya están listas para su distribución.

En la misma línea, dirigentes como Teresa García y Nerina Neumann remarcaron que los plazos legales y operativos ya vencieron, y que no existe en la normativa electoral la figura de reimpresión por renuncia de un candidato.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió, por su parte, que se mantenga la validez de las boletas ya impresas.

