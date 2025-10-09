En el Día de la Salud Mental charlas para la comunidad

Con actividades organizadas en forma conjunta por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de La Plata, hoy se llevará a cabo la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2025 en el Edificio Karakachoff de UNLP, Calle 48 entre 6 y 7, Sala -206 (Segundo Subsuelo), de 16.45 a 20.

Con el título “Capacitación y Apoyos para Personas con Condiciones Severas de Salud Mental y sus Familias”, la actividad está dirigida a la comunidad y es abierta y gratuita.