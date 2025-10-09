Fue atacado por presuntos inspectores municipales

Un policía retirado denunció que dos sujetos que se movilizaban presuntamente en una patrulla municipal lo asaltaron, en la madrugada de ayer, cuando caminaba por Diagonal 73 entre 63 y 4 para ir al Hospital San Martín porque “sentía un dolor en el pecho”.

Según expuso ante personal policial de esa jurisdicción, en esas circunstancia fue abordado por los supuestos agentes municipales, a quienes les explicó de su dolencia.

Lejos de asistirlo, de acuerdo a lo que refirió un calificado vocero policial, “uno de estos sujetos lo agarró de los pelos, lo hizo tirar hacia atrás para luego hacerle golpear su cabeza contra el capot del móvil municipal”.

“Hasta lo identificaron a la fuerza, revisándole los bolsillos de su campera y del pantalón”, citó después el informante.

Más allá de este atropello y de la violencia física contra el denunciante, los desconocidos además, aseguró el pesquisa, le sustrajeron “160 mil pesos que le prestaron para pagar el alquiler de su hija”.