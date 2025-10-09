Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

Policiales

Fue atacado por presuntos inspectores municipales

Fue atacado por presuntos inspectores municipales

Archivo

9 de Octubre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Un policía retirado denunció que dos sujetos que se movilizaban presuntamente en una patrulla municipal lo asaltaron, en la madrugada de ayer, cuando caminaba por Diagonal 73 entre 63 y 4 para ir al Hospital San Martín porque “sentía un dolor en el pecho”.

Según expuso ante personal policial de esa jurisdicción, en esas circunstancia fue abordado por los supuestos agentes municipales, a quienes les explicó de su dolencia.

Lejos de asistirlo, de acuerdo a lo que refirió un calificado vocero policial, “uno de estos sujetos lo agarró de los pelos, lo hizo tirar hacia atrás para luego hacerle golpear su cabeza contra el capot del móvil municipal”.

“Hasta lo identificaron a la fuerza, revisándole los bolsillos de su campera y del pantalón”, citó después el informante.

Más allá de este atropello y de la violencia física contra el denunciante, los desconocidos además, aseguró el pesquisa, le sustrajeron “160 mil pesos que le prestaron para pagar el alquiler de su hija”.

 

