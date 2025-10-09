Un abuelo fue asaltado por segunda vez en cuatro meses

Un jubilado de 84 años, que vive en City Bell, volvió a sufrir en carne propia -en la noche del lunes- los embates de la inseguridad, como ya le había pasado también en su vivienda en junio último.

Así lo denunciaron familiares de la víctima en la denuncia que radicaron en la comisaría décima.

Uno de los investigadores hizo saber ante este diario que el último de esos ataques ocurrió “cerca de las 10 de la noche del último lunes”, cuando este abuelo se entretenía mirando en el living un programa de televisión en su domicilio ubicado sobre Camino Centenario entre 467 y 471.

Pero ese rato ameno se modificó por completo al irrumpir allí “tres delincuentes encapuchados -aparentemente jóvenes- de estatura mediana, que vestían joggins y que supuestamente portaban una pistola de tamaño chico y de color plateado”.

El vocero reveló que “le dieron algunas cachetadas, revisaron toda la casa, quedándose una hora y media. Pero únicamente le sustrajeron su teléfono celular, de marca Samnsug”. Y cerró: “Los ladrones se metieron en esta propiedad por una ventana de la cocina”.