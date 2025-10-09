Venezuela y Rusia firman una asociación estratégica

El presidente Nicolás Maduro suscribió en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas, el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y la Federación Rusa, en un acto que contó con la presencia del embajador ruso Sergey Mélik-Bagdasárov.

El acuerdo, aprobado de manera unánime por la Asamblea Nacional (Parlamento), establece una hoja de ruta para la cooperación bilateral durante los próximos diez años, con posibilidad de renovación automática cada cinco años.

Su propósito es fortalecer la arquitectura de la alianza estratégica, especialmente en materia económica, energética y tecnológica.

El documento contempla la creación de una infraestructura financiera independiente que permita ampliar el intercambio comercial sin depender de los sistemas tradicionales occidentales.

Asimismo, impulsa inversiones conjuntas en sectores como petróleo, gas, minería y nuevas tecnologías, al tiempo que promueve una mayor coordinación en espacios multilaterales, entre ellos la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas.