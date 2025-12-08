Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EN SAN PABLO

Roban ocho obras de Matisse en una expo en Brasil

Roban ocho obras de Matisse en una expo en Brasil

“El circo” (Le cirque), una de las ilustraciones robadas ayer del artista francés Henri Mattise / Web

8 de Diciembre de 2025 | 00:46
Ocho obras del artista francés Henri Matisse y cinco del brasileño Candido Portinari fueron robadas ayer de una biblioteca de la metrópolis brasileña de San Pablo. Según medios brasileños, dos hombres armados invadieron la Biblioteca Mário de Andrade de la ciudad paulista y escaparon con las piezas de arte.

El lugar tiene equipo de vigilancia y cámaras de seguridad que están siendo revisadas por la policía.

Las autoridades no informaron por el momento del valor de las obras robadas de Matisse (1869-1954) y Portinari (1903-1962). Las piezas sustraídas formaban parte de una exposición sobre el movimiento modernista realizada en colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Moderno de San Pablo (MAM). La muestra, titulada “Del libro al museo”, terminaba ayer. Las obras robadas de Matisse son las siguientes: El payaso (Le clown); El circo (Le circque); Señor leal (Monsieur loyal); La pesadilla del elefante blanco (Cauchemar de l’Eléphant Blanc); Los Codomas (Le Codomas); El nadador en el acuario (La nageuse dans l’aquarium); El tragapalabras (L’avaleur de sabres); y El vaquero (Le Cowboy).

Los lienzos expuestos eran ilustraciones de un libro raro del artista, titulado Jazz, publicado en 1947. La exposición incluía 20 láminas impresas de Matisse. En tanto, los cinco grabados de Portinari eran ilustraciones del libro “Menino de Engenho”, de 1959.

 

 

