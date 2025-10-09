Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

El Mundo |WASHINGTON DICE QUE SU DESPLIEGUE NAVAL ES PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO

Maduro sigue movilizando militares y se extiende la tensión con EE UU

Maduro sigue movilizando militares y se extiende la tensión con EE UU

Nicolás Maduro

9 de Octubre de 2025 | 03:17
Edición impresa

Venezuela continúa realizando ejercicios militares, esta vez en los estados La Guaira y Carabobo donde se localizan los dos mayores puertos del país, con el fin de estar preparada para impedir una paralización de sectores estratégicos ante una supuesta amenaza de agresión extranjera, según indicaron las autoridades.

Todos estos entrenamientos tienen lugar en medio de la creciente tensión con Estados Unidos luego que el gobierno de esa nación ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Elementos de las Fuerza Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro participaron de la jornada.

“Estos ejercicios son necesarios para que nuestro pueblo se instruya... y evitar la parálisis” de sectores estratégicas en caso de una presunta agresión estadounidense, dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

Algunas de las tareas del ejercicio se centralizaron en la protección de instalaciones petroleras, petroquímicas, estaciones de servicios, gasoductos, depósitos de combustibles, estaciones de servicios, así como el aseguramiento y la protección de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y centros de salud, detalló el ministro.

“Todo eso hay que practicarlo para mantener el orden interno porque las amenazas causan caos. Nosotros debemos orientar a la población, concientizar a la población de que el caos sería nuestro peor enemigo”, señaló el jefe militar.

EL DESPLIEGUE DE EE UU

Los ejercicios militares, entre otras medidas como incorporar a voluntarios civiles armados que asistan a las Fuerzas Armadas, fueron ordenados por la administración de Maduro desde inicios de septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene como objetivo el combate contra los cárteles de drogas latinoamericanos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el viernes el que sería el cuarto ataque a una pequeña embarcación en el Caribe desde que arribaron los buques. Estados Unidos alega que las embarcaciones “trafican droga” y que sus tripulantes son “narcoterroristas”, como sería el caso de los cuatro que perecieron el viernes, según Hegseth.

Maduro ha descrito el despliegue naval estadounidense como una amenaza a la soberanía del país sudamericano y ha denunciado que sería el preludio de una presunta amenaza de invasión para forzar un cambio de gobierno.

