Sánchez no recomienda el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos

El primer ministro español Pedro Sánchez se declaró “sorprendido” ayer por algunos pasajes de las memorias del rey emérito Juan Carlos publicadas en Francia la semana pasada.

En las 500 páginas de “Reconciliación”, publicado en Francia el miércoles último y que será lanzado el 3 de diciembre en España, el exmonarca de 87 años menciona, entre otras cosas, sus tensas relaciones familiares y el “error” de haber aceptado millones de euros, especialmente de la monarquía saudita.

Entre los pasajes más polémicos del libro también se encuentran las declaraciones empáticas respecto al dictador Francisco Franco, quien dirigió España con mano de hierro después de que sus fuerzas ganaran la devastadora Guerra Civil de 1936-1939.

Pedro Sánchez dijo en una entrevista al diario El País que todavía no ha leído el libro, “pero también le diré que no va a ser uno de los que recomiende para estas Navidades, visto lo visto”, aclaró.

“Responderé algunas de las cosas que, en fin, me han dejado sorprendido, sobre quién trajo o no trajo la democracia. La democracia no cayó del cielo; fue fruto de la lucha de los españoles y españolas, de la gente de a pie, de los peatones de la historia, que decía Vázquez Montalbán”, agregó el primer ministro.

El rey emérito afirma que devolvió “la libertad a los españoles instaurando la democracia”, en estas memorias escritas mientras vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos.

Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.

Fue una figura importante en la escena internacional, aclamada y respetada durante décadas, por haber permitido el regreso de la democracia en España.

Pero su popularidad se desplomó tras escándalos personales, entre ellos al menos una relación extramatrimonial, y revelaciones sobre su estilo de vida lujoso en España a partir de 2012, cuando en plena crisis financiera en su país, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana, en el que sufrió una fractura de cadera.

El viaje, llevado a cabo en secreto y con alto costo, desató una ola de críticas por su falta de sensibilidad. Además, se reveló que lo acompañaba la empresaria Corinna Larsen, con quien mantenía una relación extramarital. El episodio deterioró gravemente su imagen pública y aceleró su abdicación en 2014. Larsen, cercana al entorno del rey desde mediados de los 2000, fue presentada como “amiga entrañable”, aunque con el tiempo se conoció que mantenían una relación íntima.

Su vínculo trascendió el ámbito personal, ya que Corinna participó en gestiones empresariales y en actividades del entorno de la Casa Real, lo que generó controversias sobre posibles conflictos de intereses y uso indebido de fondos. Tras la abdicación de Juan Carlos, la figura de Larsen volvió a la actualidad por sus declaraciones sobre supuestos regalos millonarios y cuentas opacas vinculadas al monarca.