Devuelven a Israel restos de un soldado asesinado

Israel confirmó ayer que recibió los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en Gaza en 2014, cerrando un doloroso capítulo para el país.

El joven de 23 años fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de ese año entre Israel y Hamás. La familia de Goldin llevó a cabo una campaña pública durante 11 años para traer a casa sus restos.

El Ejército de Israel determinó desde hace tiempo que Goldon fue asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue tomado su cuerpo, incluyendo una camisa ensangrentada y flecos de oración. Sus restos eran los únicos actualmente retenidos en Gaza desde la guerra pasada entre Israel y Hamás.

Los restos de cuatro rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual, todavía están en Gaza.

AVANCE EN LA TREGUA

La devolución de los restos de Goldin, quien se ha convertido en un símbolo nacional, fue un avance significativo en la tregua mediada por Estados Unidos, que ha flaqueado debido al lento retorno de los cuerpos de los rehenes y los enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos en Gaza.

La Cruz Roja transfirió los restos al Ejército de Israel en Gaza. Decenas de personas se reunieron a lo largo de las intersecciones donde el convoy policial llevó los restos al instituto nacional de medicina forense en Tel Aviv.

“Estamos realmente emocionados. Tenemos sentimientos encontrados”, dijo Hanini Cormey, quien sirvió junto a Goldin.

Al inicio de la reunión semanal del gabinete, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que mantener el cuerpo durante tanto tiempo había causado “gran agonía a su familia, que ahora podrá darle un entierro judío”.

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha regresado a Israel para ayudar a avanzar con los esfuerzos de alto el fuego.